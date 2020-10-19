Пашинян назвал причину войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook объяснил, что бои в Нагорном Карабахе идут за статус региона.

По его словам, Ереван мог бы избежать конфликта, если бы «сдал территории и согласился на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса».

Пашинян отметил, что война может решить вопрос статуса Карабаха, и у Армении есть шанс на победу. Для этого необходимо «сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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