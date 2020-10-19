Глава Находки госпитализирован с коронавирусом

Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

В настоящее время он находится в госпитале во Владивостоке, его состояние удовлетворительное.

Отмечается, что администрация работает в штатном режиме, на дистанционный режим сотрудники не переходили.

Находка является третьим по величине городом Приморского края.

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