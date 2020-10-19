Глава Находки госпитализирован с коронавирусом
Анна Светлова
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Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.
В настоящее время он находится в госпитале во Владивостоке, его состояние удовлетворительное.
Отмечается, что администрация работает в штатном режиме, на дистанционный режим сотрудники не переходили.
Находка является третьим по величине городом Приморского края.
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