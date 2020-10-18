Президент Армении назвал условие признания независимости НКР

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха, если Баку не вернется за стол переговоров, пишет газета «Коммерсант».

По его словам, ранее Армения отказалась признавать суверенитет НКР, чтобы не усложнять переговоры по урегулированию конфликта с Баку. Если же Азербайджан продолжит вооруженное противостояние, признание независимости будет неизбежно.

«Если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», — сказал президент в интервью изданию.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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