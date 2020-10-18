Пашинян обвинил Турцию в организации конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе стало бы невозможно без вмешательства Турции, сообщает РИА «Новости».

«Этот конфликт не начался бы без вмешательства Турции. Именно Турция подтолкнула Азербайджан к нападению на Арцах. В атаках принимают участие турецкие войска. Но не только это. Азербайджанцы используют привезенных из Сирии боевиков-джихадистов», — сказал премьер.

Он добавил, что аналогичную экспансионистскую политику Анкара проводит в Средиземноморье против Греции и Кипра, а также в Ливии, Сирии и Ираке.

Кроме того, по утверждению Пашиняна, на переговорах о прекращении огня президент Турции Эрдоган прямо заявил, что не желает прекращения огня со стороны Баку.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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