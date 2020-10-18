Трамп назвал Макрона премьером Франции

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане по ошибке назвал главу Франции Эммануэля Макрона премьер-министром. Об этом сообщает France 24.

Американский лидер упомянул Макрона в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату.

«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень», — сказал Трамп.

Пост премьер-министра Франции в настоящий момент занимает Жан Кастекс.

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