Трамп назвал Макрона премьером Франции
Катерина Медведева
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Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане по ошибке назвал главу Франции Эммануэля Макрона премьер-министром. Об этом сообщает France 24.
Американский лидер упомянул Макрона в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату.
«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень», — сказал Трамп.
Пост премьер-министра Франции в настоящий момент занимает Жан Кастекс.
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