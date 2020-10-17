ЦИК назвала день, рекомендованный для проведения новых парламентских выборов в Киргизии

В ЦИК Киргизии считают, что новые парламентские выборы необходимо провести 20 декабря, сообщила РИА «Новости» пресс-служба ЦИК.

За эту дату выступают члены ЦИК. По их мнению, 20 декабря подойдет, так как будет возможность подсчитать все итоги голосования и узнать результаты выборов еще в 2020 году.

«Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря», — говорится в сообщении.

Итоги выборов в Киргизии признаны недействительными после протестов. 14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Жээнбеков также призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь жителям столицы страны.

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