Позиции РФ и США по Карабаху в принципиальном плане совпадают

Москва и Вашингтон имеют принципиально схожие позиции по вопросам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, совместное заявление трех президентов — РФ, Франции и США — по ситуации в Карабахе стало приятной неожиданностью.

«Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали, мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня и к переводу всего в дипломатическое русло», — отметил Антонов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». 9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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