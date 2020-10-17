Посольство Азербайджана направило в МИД РФ ноту протеста из-за визита депутата в НКР

Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за визита депутата Госдумы Виталия Милонова в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.

Азербайджан считает Карабах оккупированной азербайджанской территорией. В связи с этим отмечается, что своим действием российский парламентарий нарушил «международно признанные границы Азербайджана».

В данной ноте говорится о том, что 16 октября 2020 года Милонов встретился «с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана».

Ранее сообщалось, Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в «черный список» за поездку в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Сам парламентарий подчеркнул, что приехал в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям.

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