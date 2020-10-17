Глава Хакасии сообщил о заражении коронавирусом

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов написал в Instagram, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

Он отметил, что от вируса никто не застрахован. По его словам, после обнаружения коронавируса он ушел на самоизоляцию.

«Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально», — добавил Коновалов.

Чиновник планирует продолжать работать в дистанционном режиме.

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