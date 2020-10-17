Глава Южной Осетии заразился коронавирусом

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У президента Южной Осетии Анатолия Бибилова выявили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как уточняется, Бибилов переносит коронавирус в легкой форме. Он продолжает работать, но в дистанционном режиме.

«У президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус COVID-19. Последний тест показал положительный результат», — говорится в сообщении.

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