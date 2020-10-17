Глава Южной Осетии заразился коронавирусом
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
У президента Южной Осетии Анатолия Бибилова выявили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Как уточняется, Бибилов переносит коронавирус в легкой форме. Он продолжает работать, но в дистанционном режиме.
«У президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус COVID-19. Последний тест показал положительный результат», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РФ может появиться «бактериальный спецназ» из-за страхов россиян
— Число случаев коронавируса в России увеличилось на 14 922