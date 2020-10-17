В РФ считают новые санкции ЕС шагом к началу отношений самого низкого уровня

Решение Евросоюза ввести антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального подтвердило худшие предположения РФ. Об этом сообщил постпред РФ про ЕС Владимир Чижов, цитирует его РИА «Новости».

Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным.

Чижов прокомментировал введение санкций и отметил, что свершились худшие опасения России.

«Отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — сказал постпред.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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