Эрдогана пригласили в Крым после его слов о непризнании полуострова частью РФ

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану посетить Крым и только после этого делать выводы насчет его статуса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 16 октября, Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что его страна не признает Крым частью российских территорий.

Умеров посоветовал призвал турецкое руководство официально посетить Крым, чтобы изнутри изучить и принять факты.

«Итог всех этих визитов должен быть однозначен — признание российского статуса Крыма», — подчеркнул глава автономии, добавив, что Анкаре не следует идти на поводу у Украины и стран Запада.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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