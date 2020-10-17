Иран поддерживает инициативу России по Нагорному Карабаху

Тегеран поддерживает дипломатическую работу России, направленную на достижение перемирия между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, передает «Интерфакс».

По его словам, для достижения мира в регионе также был бы уместен формат посредничества Ирана, России и Турции в качестве стран-гарантов, по модели астанинского формата.

«Или другие модели, допустим, некое совмещение между Минской группой ОБСЕ и Ираном и Турцией и другие предложения», — добавил дипломат, отметив, что эти предложения тоже подлежат изучению и рассмотрению.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев назвал военным преступлением ракетный обстрел Гянджи и пообещал ответный удар

— Азербайджан заявил о продвижении своей армии в Карабахе

— Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под контроль город Физули