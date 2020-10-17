Алиев назвал военным преступлением ракетный обстрел Гянджи и пообещал ответный удар

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетный обстрел города Гянджа, пообещав ответ на поле боя и наказание виновных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа 13 тел мирных граждан, еще 52 человека получили ранения. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

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