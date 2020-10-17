В Совфеде прокомментировали теракт в Париже, который мог совершить россиянин

В Совфеде считают, что, если информация о том, что россиянин совершил теракт в Париже подтвердится, российским властям придется дать исчерпывающие оценки этому преступлению. Об этом написал глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев в Facebook.

Сенатор назвал произошедший теракт чудовищным и выразил соболезнования родными и близким погибшего учителя, а также всему народу Франции. По его словам, если данные о российских корнях террориста подтвердятся, то власти РФ должны дать ответы на вопросы.

«Если подтвердится, что его совершил гражданин России с чеченскими корнями, обязательно должны быть исчерпывающие оценки происшедшего и со стороны чеченского народа, и со стороны российских властей», — отметил Косачев.

Притом он считает, что совершивший такое преступление не мог быть россиянином и чеченцем.

«Мы другие - и в Чечне, и в любом субъекте Российской Федерации <…> Могу предположить, что сейчас проявятся наши записные недоброжелатели», — заключил он.

Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

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