Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байдена
Глава США Дональд Трамп призвал отправить за решетку кандидата на пост президента страны от Демократической партии Джозефа Байдена, а также его семью за коррупцию, сообщает ТАСС.
«Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов», — заявил Трамп на митинге в штате Джорджия.
Пришедшие на митинг вторили президенту возгласами «Посадить их!».
Он добавил, что в тюрьму также следует отправить экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
В заключении речи Трамп заявил, что считает всю семью Байдена «преступной группой».
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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