Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байдена

Глава США Дональд Трамп призвал отправить за решетку кандидата на пост президента страны от Демократической партии Джозефа Байдена, а также его семью за коррупцию, сообщает ТАСС.

«Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов», — заявил Трамп на митинге в штате Джорджия.

Пришедшие на митинг вторили президенту возгласами «Посадить их!».

Он добавил, что в тюрьму также следует отправить экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В заключении речи Трамп заявил, что считает всю семью Байдена «преступной группой».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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