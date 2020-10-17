Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в бразильском штате Сан-Паулу

Губернатор бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа заявил, что вакцинация от коронавируса в регионе станет поголовной и обязательной. Об этом пишет издание Folha.

«Вакцинация против нового коронавируса в Сан-Паулу будет обязательной, за исключением людей, у которых есть некоторые (медицинские) ограничения», — заявил Дориа.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подписал закон, который может дать право властям штатов утверждать обязательную вакцинацию от коронавируса.

Сан-Паулу является самым густонаселенным регионом страны. Число случаев заражения коронавируса в нем превысило 1 млн, погибли более 38 тыс. человек.

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