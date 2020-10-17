Пресс-секретарь Белого дома вылечилась от коронавируса

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что успешно вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Счастлива избавиться от COVID!», — сообщила пресс-секретарь.

Макинани получила положительный тест на коронавирус 5 октября.

2 октября заболевание было диагностировано у президента Дональда Трампа и его супруги Меланьи. 10 октября Трамп сообщил, что вылечился от COVID-19.

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