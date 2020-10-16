Милонов отреагировал на включение его фамилии в «черный список» Азербайджана

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу того, что его внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Как сообщалось, парламентария включили в «черный список» за поездку в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

По словам депутата, эти действия могут символизировать нежелание мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Я не военный, не шпион и не секретное оружие», — приводит словаМилонова «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что приехал в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям.