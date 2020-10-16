ФРГ передаст технический доклад об инциденте с Навальным другим членам ОЗХО

Правительство Германии направит подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) технический доклад об инциденте с Алексеем Навальным для ознакомления другим членам организации. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице британского постпредства при ОЗХО в Twitter.

«Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по отравлению Навального с другими государствами — членами ОЗХО», — отмечается в сообщении.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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