Президент Украины Владимир Зленский перечислил все пять вопросов, на которые предстоит ответить украинцам в день местных выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, гражданам предложат высказать свое мнение о пожизненном заключении за крупную коррупцию, создании в Донбассе свободной экономической зоны и сокращении Верховной рады с 450 до 300 депутатов.

Кроме того, их спросят о легализации медицинской марихуаны и выходе Украины из Будапештского меморандума, согласно которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии своей целостности.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. На неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей выборы состоятся только после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

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