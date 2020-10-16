Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь», — сказали в министерстве.

В начале октября стало известно, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России. МВД уточняло, что Россия не возбуждала против нее уголовные дела. В розыске политик находится в соответствии с договорами между Россией и Белоруссией.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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