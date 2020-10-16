Байден заявил о снижении доверия к США в мире из-за Трампа

Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что уровень доверия мирового сообщества к США снизился на фоне президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC.

Он отметил, что результатом такой ситуации стали просчеты администрации нынешнего главы государства.

«Мы оказались изолированы в мире, как никогда прежде. Наши союзники оказались в одиночестве. Принцип «Америка - прежде всего» завел Америку в одиночество», — сказал Байден.

По его мнению, США находятся в «меньшей безопасности, чем ранее». Представитель Демократической партии напомнил об опросе среди 17 стран об уровне доверия к мировым лидерам, в рамках которого Трамп получил лишь 16% голосов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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