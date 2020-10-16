Пашинян обратился к Франции и США по ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к властям США и Франции по ситуации с эскалацией напряженности в непризнанном Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление он сделал в интервью RTS.

Он призвал Париж и Вашингтон поддержать усилия российских властей по урегулированию конфликта как сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

«Я думаю, что Россия должна играть еще более значительную роль, включая восстановление стабильности и мира в регионе Нагорного Карабаха в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», — сказал Пашинян.

По его словам, Россия совместно с Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) делали «ясные заявления» о готовности исполнить свои обязательства при ухудшении ситуации в регионе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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