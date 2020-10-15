Помпео раскритиковал Турцию за вмешательство в конфликт в Карабахе

Вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе увеличивает его опасность, считает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью WSB.

Текст интервью опубликован на сайте американского Госдепартамента.

«Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, которая имеет место в этой исторической битве за это место под названием Нагорный Карабах», – отметил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что ситуация должна урегулироваться путем мирных переговоров. Он выступил против участия в вооруженном конфликте третьих стран, которые стремятся предоставить свою огневую мощь для решения проблемы.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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