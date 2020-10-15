ЕС обеспокоен передачей полномочий президента в Киргизии

Передача полномочий президента Киргизии премьер-министру Садыру Жапарову «вызывает серьезные вопросы», заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«Жизненно важно, чтобы передача полномочий президента осуществлялись в рамках правовых рамок Конституции Кыргызской Республики с соблюдением международных обязательств государства», – указано в заявлении.

Боррель призвал политические силы Киргизии к конструктивному диалогу «при полном участии гражданского общества».

Ранее премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что после отставки главы парламента страны Каната Исаева к премьеру перешли все обязанности главы государства.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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