Помпео обвинил Россию в дезинформации для вмешательства в выборы в США
Россия, Китай и Иран предпринимают попытки распространять дезинформацию с целью вмешаться в президентские выборы в США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью KTAR Phoenix.
Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента США.
«Есть реальные усилия [по распространению дезинформации] со стороны Китая, есть реальные усилия со стороны Ирана. Россия тоже пытается распространять дезинформацию», – заявил Помпео.
В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. однако российские власти опровергают данные заявления.
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