Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным

Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным, об этом говорится в постановлении ЕС.

В санкционный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Помимо этого, ограничения ввели в отношении полпреда в Сибири Сергея Меняйло и заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко.

Все эти лица, как считают в ЕС, знали о якобы отравлении Навального или даже были к нему причастны.

Санкции также коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), который, как считают на Западе, имеет отношение к разработке «Новичка».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва зеркально ответит на новые санкции Евросоюза.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.