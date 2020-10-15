Великобритания ввела антироссийские санкции по Навальному

Великобритания ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в произошедшем с основателем ФБК Алексеем Навальным. Об

этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

«Великобритания замораживает активы и вводит запрет на въезд лиц, ответственных за отравление «Новичком» Алексея Навального», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что британский санкционный список совпадает с опубликованным ранее списком ЕС.

Евросоюз ввел санкции против шести россиян. В список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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