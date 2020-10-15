Депутат Рады рассказал, зачем Киев отдал Крым и «отрезал» Донбасс

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Newsone заявил, что украинские власти в 2014 осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса.

Политик считает, что это имело отношение к предвыборной ситуации на Украине.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал Кива.

Парламентарий утверждает, что Киев действовал «по подготовленному плану». По его словам, из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там «стояли элитные украинские части».