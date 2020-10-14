Медведев призвал не закрывать границы для борьбы с COVID-19

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с пандемией коронавируса. Его слова передает РИА «Новости».

«Вирус никаких границ не разбирает. Даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это уже прочувствовали весной, и сейчас это продолжается», — сказал Медведев.

Он также добавил, что, несмотря на «стену недоверия» между странами, ученые всего мира должны взаимодействовать в борьбе с пандемией, так как вирус не разбирает государственных границ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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