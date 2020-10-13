В ГД рассказали о механизме формирования Госсовета

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, как в России будет сформирован Госсовет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что во главе органа будет стоять президент страны.

«Конечно, руководитель государства возглавит, а как еще? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в конституции», — подчеркнул Крашенинников.

Депутат уточнил, что глава государства будет заниматься формированием Госсовета, а также добавил, что эти полномочия закреплены в Конституции.

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