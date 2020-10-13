Франция намерена выслать из страны более 230 радикалов-мигрантов
Правоохранители во Франции готовы выслать из страны более 230 радикалов с иностранным гражданством, которые подозреваются в экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманен.
«Остается еще 231 человек, которые находятся в стране нелегально и которых необходимо экстрадировать», — заявил министр.
По его словам, всего власти республики наблюдают за 4,1 тыс. иностранцев, которые демонстрируют радикальные взгляды. Около 430 человек уже были высланы за пределы страны с начала 2020 года.
Тем не менее 158 человек из указанного списка пока не могут быть депортированы, поскольку «Франция не может высылать людей в Ливию или Сирию».
Глава МВД также сообщил, что за текущий год во Франции силовики закрыли 73 точки, где распространялись радикальные идеи. Среди них есть мечеть, школа и четыре бара.
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