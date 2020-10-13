Госдума намерена наделить Конституционный суд новыми полномочиями

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даст российскому Конституционному суду право исполнять или блокировать решения межгосударственных органов, передает ТАСС.

Согласно тексту инициативы, суд сможет рассматривать правомочность решений таких органов на основании соответствия Конституции РФ и международным договорам.

«Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит — интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был представлен президентом страны Владимиром Путиным 22 сентября в рамках внедрения в законодательство новых положений Конституции. Его поддержали 348 депутатов, трое выступили против.

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