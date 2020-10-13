Козак отправился в Киргизию по поручению Путина

Президент России Владимир Путин несколько раз общался с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым с начала кризиса в Киргизии и направил замглавы своей администрации Дмитрия Козака в Бишкек, сообщила пресс-служба главы Киргизии.

«Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации», — уточнили в пресс-службе.

12 октября Жээнбеков встречался в Бишкеке с Козаком. Подробности встречи не разглашаются, однако говорится, что с ними также пообщался новый премьер Киргизии Садыр Жапаров.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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