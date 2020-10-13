Кипр отказался от предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Кипр отказался от программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос, передает РИА «Новости».

По его словам, предложение об отмене данной программы было представлено 13 октября на внеочередном заседании совета министров.

«Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», — уточнил Кусиос.

Он также добавил, что кипрское правительство по итогам расследования комиссии, назначенной генпрокурором, и опубликования выводов рассмотрит политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций.

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