МИД Швеции: в ЕС не обсуждали конкретного списка санкций против России
Глава МИД Швеции Анн Линде в интервью агентству ТТ заявила, что в ходе встречи с коллегами из Евросоюза конкретный санкционный список против России не обсуждался.
По ее словам, министры иностранных дел опирались на список, который подготовили Франция и Германия.
Однако конкретных имен, против которых будут направлены ограничения, в Люксембурге не называли.
«Мы лишь договорились начать формальную работу», — заявила Линде.
Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в ходе встречи в Люксембурге приняли политическое решение о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.
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