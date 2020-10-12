МИД Швеции: в ЕС не обсуждали конкретного списка санкций против России

Глава МИД Швеции Анн Линде в интервью агентству ТТ заявила, что в ходе встречи с коллегами из Евросоюза конкретный санкционный список против России не обсуждался.

По ее словам, министры иностранных дел опирались на список, который подготовили Франция и Германия.

Однако конкретных имен, против которых будут направлены ограничения, в Люксембурге не называли.

«Мы лишь договорились начать формальную работу», — заявила Линде.

Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в ходе встречи в Люксембурге приняли политическое решение о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.

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