ЕС внесет Лукашенко в санкционный список за отказ от диалога с оппозицией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не видят у президента Белоруссии Александра Лукашенко «никакого желания» начать переговоры с политическими оппонентами, передает «Интерфакс».

По его словам, из-за этого, как ожидается, белорусский лидер и будет внесен в следующий санкционный список ЕС.

«Вчера мы видели снова непропорциональное использование силы против демонстрантов. И нет каких бы то ни было переговоров», — добавил Боррель.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.