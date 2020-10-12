Американские СМИ считают, что лекарства повлияли на психику Трампа

Лекарства, которые принимал от коронавируса президента США Дональда Трампа могли отразиться на его психическом здоровье, и как следствие — повысить вероятность принятия им решения о применении ядерного оружия. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, Трамп помимо прочих лекарств принимал дексаметазон — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и ощущение неуязвимости. В качестве подтверждения присутствия этих побочных эффектов газета приводит активную деятельность Трампа после выписки из больницы.

«Все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — заявил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Такого же мнения придерживается директор проекта информированности о ядерных вооружениях Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен.

«Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства», — заявил он.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и член палаты представителей конгресса Джейми Раскин представили законопроект о создании комиссии, которая займется оценкой здоровья, физического и психического, президента США Дональда Трампа.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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