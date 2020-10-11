Глава Карабаха обвинил власти Азербайджана в «политике геноцида»

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обвинил власти Азербайджана в «политике геноцида». Его слова передает РИА «Новости».

Арутюнян заявил, что Баку проводит политику геноцида против народа, который борется за свою свободу с 1988 года.

«Азербайджану помогают Турция и международный терроризм», — отметил Арутюнян.

По его словам, в Карабахе попираются общечеловеческие ценности и идет уничтожение мирного населения, в связи с чем Карабах не согласится с требованиями азербайджанской стороны и не станет частью Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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