Сайт национального архива Белоруссии взломали «белорусские киберпартизаны»

Хакеры взломали сайт национального архива Белоруссии и разместили на нем о лидере оппозиции Светлане Тихановской. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на сайте разместили новости и фото, касающиеся встреч Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.

Также был опубликован список граждан, которые были арестованы во время и после президентских выборов в Белоруссии.

«Опубликован логотип «белорусских киберпартизан», которые после выборов в знак несогласия с их итогами совершают атаки на официальные ресурсы государственных структур страны», — говорится в сообщении.

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