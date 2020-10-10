Армения утверждает, что Азербайджан срывает соглашение о прекращении огня
МИД Армении считает, что Азербайджан нацелен на срыв соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.
«Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что нельзя трактовать иначе как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.
Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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