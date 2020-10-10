Армения утверждает, что Азербайджан срывает соглашение о прекращении огня

МИД Армении считает, что Азербайджан нацелен на срыв соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.

«Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что нельзя трактовать иначе как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Срыв перемирия: Ереван и Баку обвинили друг друга в нападениях

— Армения разрешит забрать убитых только с участием Красного Креста

— Лавров поговорил с главами МИД Армении и Азербайджана по телефону