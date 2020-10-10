Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан скорее договориться о прекращении огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня и скорее договориться о его параметрах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь призывает к соблюдению режима прекращения огня и к скорейшему согласованию конкретных параметров режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме того, генсек выразил признательность РФ за посредничество в переговорах сторон конфликта.

Ранее Баку и Ереван в ходе десятичасовых переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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