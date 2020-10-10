Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем

Бывший кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская впервые за 134 дня созвонилась с мужем, который находится под стражей под Минском, написала пресс-служба политика в Telegram.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня», — говорится в сообщении.

Ранее супруг Тихановской, Сергей, хотел баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу. Это сделала его жена, которая после участвовала в выборах главы государства.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки. Протестующие требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов не признали официальные результаты, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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