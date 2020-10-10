Сыновей Атамбаева задержали вслед за экс-президентом

В Киргизии задержали сыновей экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадыра и Сейида Атамбаевых. Об этом сообщает «АКИПресс».

Они доставлены в следственную службу МВД республики.

Ранее бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали по факту организации массовых беспорядков.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Митингующие добились освобождения Атамбаева из СИЗО.

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