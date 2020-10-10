Новый премьер Киргизии утвердил стратегическое партнерство с Россией

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подтвердил приверженность страны к стратегическому партнерству с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С Россией нас связывают исторические связи. Россия является основным стратегическим партнером и останется», — сказал Жапаров.

Ранее основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров был утвержден в должности премьер-министра Киргизии, состав правительства он решил оставить прежним.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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