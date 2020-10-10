Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я благодарен за оказанное мне доверие, но я сегодня решил уйти в отставку», — сказал он на заседании парламента.

Абылдыев добавил, что обязанности спикера парламента будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров.

Парламент Киргизии собрался 10 августа для проведения заседания, на котором рассматривается вопрос об утверждении указа президента о введении режима ЧП. Также решаются вопросы о кандидате в премьер-министры страны, программы, состава и структуры правительства.

Единственным кандидатом на пост главы правительства является бывший депутат парламента, основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров. Его выдвинули на должность премьера 6 октября.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Омурбека Бабанова.

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