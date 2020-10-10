В Турции заявили, что прекращение огня в Карабахе не решит окончательно проблему

В МИД Турции заявили, что перемирие в Нагорном Карабахе является важным шагом, но оно не решит окончательно проблему. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что азербайджанская сторона дала Армении «последнюю возможность для ухода со своих оккупированных земель».

«Как всегда говорила Турция, она поддержит то решение, которое примет Азербайджан. С этим подходом мы продолжаем быть рядом с Азербайджаном», — подчеркнули в МИД Турции.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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