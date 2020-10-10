Ким Чен Ын заявил, что в КНДР не зарегистрировано ни одного случая COVID-19

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в его стране до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление северокорейского лидера во время прошедшего в Пхеньяне военного парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Во время своего выступления он пожелал Южной Корее поскорее преодолеть последствия COVID-19, чтобы две страны смогли вновь «соединить руки».

Ким Чен Ын подчеркнул, что с начала пандемии до сегодняшнего дня в Северной Корее ни один человек не заразился коронавирусом.

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