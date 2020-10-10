Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаеву.
«Да, задержан», — сказала она.
Ранее стало известно, что спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека резиденции экс-главы республики, чтобы задержать его.
Официального подтверждения задержания Атамбаева нет.
В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Митингующие добились освобождения Атамбаева из СИЗО.
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Бабанова.
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